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Мобильный интернет пропал в Ростове утром 22 июля

Жители Ростова-на-Дону вновь пожаловались на перебои с мобильным интернетом.

Источник: Комсомольская правда

Утром 22 июля некоторые жители Ростова-на-Дону пожаловались на отсутствие мобильного интернета.

По данным сервиса сбой.рф, сообщений от жителей региона за последние 24 часа поступило не так много. Недовольство выражали клиенты одного из операторов, но о массовом сбое говорить нельзя.

Напомним, в регионе периодически отмечают отключения мобильного интернета. По информации областных властей, сбои связаны с работой по обеспечению безопасности населения, так как украинские БПЛА могут использовать базовые станции сотовых операторов для наведения.

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