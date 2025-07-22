Мобильный интернет пропал в Ростове утром 22 июля

Утром 22 июля некоторые жители Ростова-на-Дону пожаловались на отсутствие мобильного интернета.
По данным сервиса сбой.рф, сообщений от жителей региона за последние 24 часа поступило не так много. Недовольство выражали клиенты одного из операторов, но о массовом сбое говорить нельзя.
Напомним, в регионе периодически отмечают отключения мобильного интернета. По информации областных властей, сбои связаны с работой по обеспечению безопасности населения, так как украинские БПЛА могут использовать базовые станции сотовых операторов для наведения.
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