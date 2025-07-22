Татарстан сохранил название предмета «родной язык» после споров с Москвой

Федеральный институт родных языков согласился оставить прежнее название школьного предмета — «Родной язык (язык народа РФ) и (или) государственный язык республики РФ». Ранее планировалось переименовать его в «Язык народа Российской Федерации», что вызвало резкую критику в Татарстане.
Депутаты Госсовета республики, включая гендиректора ТНВ Ильшата Аминова, активно выступали против изменений. «Если я считаю родным языком татарский, на котором говорили мои предки, то где же моя родина?» — заявил Аминов. Помощник президента РФ Елена Ямпольская, инициатор переименования, ответила в своем Telegram-канале, что не считает себя обиженной, но разочарована «спекуляциями и ложью».
Несмотря на сохранение названия, в младших классах сократили часы преподавания родного языка с двух до одного в неделю. Этот вопрос остается болезненным не только для Татарстана, но и для других национальных регионов, где подобные решения принимаются без согласования с местными властями.
Напомним, с 2017 года изучение национальных языков в России перестало быть обязательным. В Татарстане эту «битву» проиграли — депутаты сами проголосовали за отмену обязательного татарского в школах, оставив лишь факультатив с ограничением до двух часов в неделю.