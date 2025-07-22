Объявление о наборе «разведчиков»: как работают частные детективные агентства

В сети появилось объявление о наборе… «разведчиков». Тестовое задание — внедриться в разместившую вакансию организацию. «Вечерняя Москва» выяснила, куда именно и для чего требуются новые кадры.
Оказалось, что столь интригующая вакансия опубликована детективным агентством. Как говорит его руководитель Евгений Ермолаев, настоящий специалист подобного профиля — редкий бриллиант.
— Это коммуникатор, человек, который сможет куда угодно зайти, с кем угодно поговорить, — рассказывает он. — При необходимости на ходу придумать «легенду», чтобы добиться от определенных людей конкретного результата.
«Разведчик» детективного агентства появляется практически в финале операции. Сначала собранную информацию отрабатывают аналитики, далее присоединяются оперативники и определяют, где и когда будет удобно установить контакт с человеком. Здесь же подключаются психологи, разрабатывая дальнейшую линию поведения.
И психолог, и ищейка.
Функционал «разведчика» зависит от его амплуа. В агентстве есть специалисты разного возраста. К примеру, обратились за помощью обеспокоенные родители — дочь отбилась от рук, закрылась, появились какие-то странные друзья, и на контакт с родителями она вообще не идет.
Что остается за кадром экстремальных телешоу.
— И вот наша сотрудница, а у нас работают и 16-летние девушки и юноши, знакомится с этой девочкой и начинает на нее потихоньку влиять, — продолжает Ермолаев. — Под этим воздействием подросток пересматривает приоритеты в нужную нам сторону, меняет свое поведение и возвращается в семью. То есть мы при помощи «мягкой силы» подталкиваем человека к поступкам, соответствующим ожиданиям заказчика. Мы меняем мир только к лучшему, мы — за добро.
Эта же схема работает не только в отношении подростков, но, к примеру, в сторону топ-менеджеров крупной компании. Принцип тот же, но действовать здесь будет уже другой специалист, обладающий соответствующими навыками.
— К примеру, обращается гендиректор солидной фирмы с запросом — понимаю, что коллектив ворует, но не понимаю, кто и как, — продолжает Евгений. — Уволить всех, конечно, не вариант. Надо найти зачинщика, наказать, а остальным показать, что правила игры меняются. Наш сотрудник внедряется в коллектив и в кулуарах и задушевных беседах начинает добывать нужную информацию. На основании составленного в итоге отчета руководитель принимает адекватное решение. Кто-то отделается увольнением, а на кого-то можно написать и заявление в полицию. Остальным, например, меняют бонусную систему, чтобы воровать было просто невыгодно.
Любовь — тонкий лед.
Помогают сотрудники агентства и в личных делах. Вот поссорились супруги, дело идет к разводу. Но муж хочет помириться, а жена полностью игнорирует все его попытки. И тогда специалист знакомится с ней, выводит на откровенный разговор, когда она со слезами признается, из-за чего обиделась на мужа. Мол, да, люблю подлеца, но никогда в жизни не прощу того, что нашла у него в телефоне. И вот здесь линия поведения супруга прорабатывается психологом. В конечном итоге все усилия оправдываются, и, казалось бы, критическая ситуация благополучно разрешается.
— Конечно, вопрос отношений — это тонкий лед. Мы не беремся за многие ситуации. Если у мужчины появилась другая женщина, дети, а жена приходит с заявлением: «Верните мне его!» — мы не возьмемся. И не потому, что это невозможно. Просто это неэтично.
Зарплата на миллион.
Агентство работает исключительно в рамках полной конфиденциальности.
— Стоимость услуги стартует от 2−4 миллионов рублей. К нам обращаются очень известные и обеспеченные люди, которые могут себе позволить разобраться в вопросе с нашей помощью. Сегодня на объявление откликнулись около полтысячи претендентов. Но если из них удастся отобрать хотя бы двоих, это будет удача. Это суперкрутая компетенция, которая стоит дорого. Специалист зарабатывает столько, сколько сам решит. Может вести одновременно несколько «проектов». Некоторые получают от двух миллионов и больше, — резюмирует Евгений.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Михайлов, ветеран спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке:
— По сути, эти специалисты детективного агентства не имеют отношения к классической разведке. Я бы скорее сказал, что это разыскники с дополнительными навыками. Ну, а назвали так вакансию, чтобы немного романтизировать эту сферу деятельности. Хотя идея хорошая, сложная в реализации, но все-таки, конечно, это не разведка.
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ.
Разведчики — люди уникальные. Многие из них стали настоящими легендами. И многие эпизоды их работы до сих пор остаются загадкой.
Мата Хари. Ее настоящее имя Маргарета Гертруда Зелле. Нидерландская танцовщица и куртизанка, ставшая знаменитой шпионкой во время Первой мировой войны. Французы приговорили ее к смертной казни. Перед расстрелом она успела послать солдатам воздушный поцелуй;Юлиус и Этель Розенберг. Семейная американская пара передавала Советскому Союзу секретную информацию о радарах и сонарах. Их также обвинили в передаче чертежей ядерного оружия;Ким Филби. Сотрудник Кембриджа был советским шпионом. Его завербовала первая жена, австрийская коммунистка Литци Фридман. Во время Второй мировой войны передавал секреты МИ-6 в НКВД. Был раскрыт и выслан в СССР, где и остался;Яков Блюмкин. Его считают одним из прототипов легендарного Штирлица, тем более что работал он под псевдонимом «Исаев». В 1921 году Блюмкин расследовал хищения из Гохрана. Под видом ювелира он выявлял заграничные связи похитителей алмазов.
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