Разрешить нельзя запретить: определить судьбу электросамокатов смогут муниципалитеты края

«Депутаты Законодательной думы региона разработали законопроект, которым предлагается установить возможность для муниципальных образований края регулировать вопрос установления на территориях общего пользования полного запрета или отдельных зон запрета на размещение и передвижение на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, требований к местам для размещения таких средств», — сказал председатель думы региона Николай Шевцов.