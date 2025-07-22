Разрешить нельзя запретить: определить судьбу электросамокатов смогут муниципалитеты края

Об этом сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.
«Депутаты Законодательной думы региона разработали законопроект, которым предлагается установить возможность для муниципальных образований края регулировать вопрос установления на территориях общего пользования полного запрета или отдельных зон запрета на размещение и передвижение на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, требований к местам для размещения таких средств», — сказал председатель думы региона Николай Шевцов.
Он уточнил также: в думе выступают не за полный запрет использования электросамокатов, а за обеспечение безопасности, соблюдение правил и требований, за уважение интересов и охрану жизни пешеходов.