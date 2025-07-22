Кот президента Индонезии получил госохрану: видео

Кот Бобби — бывший бездомный. Глава Индонезии приютил животное еще в 2017 году, задолго до прихода к власти. Питомец сопровождал чиновника во время инаугурации, а сейчас живет в президентском дворце в Джакарте и участвует в официальных приемах. Бобби уже знаком с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом и основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом. Первый подарил коту шарф, второй — плюшевую игрушку.