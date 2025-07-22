Кот президента Индонезии получил госохрану: видео

Общественный резонанс вызвало видео, где животное по имени Бобби Кертанегара под охраной полиции едет в коляске по синей ковровой дорожке на мероприятии в честь Дня любителей кошек.
Пользователи соцсетей обвинили власти в нецелевом расходовании средств и поставили под сомнение приоритеты государства. О спорах рассказал новостной онлайн-портал Malay Mail.
В ответ на критику замгоссекретаря Джури Ардианторо пояснил: Бобби Кертанегара — часть личного имущества главы страны Прабово Субианто, а значит, имеет право на обслуживание за счет бюджета. По словам госслужащего, такая практика не нарушает закон.
Кот Бобби — бывший бездомный. Глава Индонезии приютил животное еще в 2017 году, задолго до прихода к власти. Питомец сопровождал чиновника во время инаугурации, а сейчас живет в президентском дворце в Джакарте и участвует в официальных приемах. Бобби уже знаком с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом и основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом. Первый подарил коту шарф, второй — плюшевую игрушку.
Несмотря на обширную критику, нашлись и защитники президентского питомца. Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что Бобби поднимает настроение. «Лучше охранять кота, чем чиновников, которые стране ни к чему», — заметил один из комментаторов.