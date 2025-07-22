Telegram-канал Baza заявил об обысках в его офисе и в квартире главреда

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Telegram-канал Baza заявил, что полиция пришла с обысками в его офис и в квартиру главреда Глеба Трифонова.
«В офис “Базы” с обысками пришли полицейские. Утром полиция и ОМОН также наведались в квартиру главреда “Базы” Глеба Трифонова, сейчас связи с ним нет. Позже, как рассказали соседи, его увезли в неизвестном направлении. Где Глеб сейчас находится — неизвестно. Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не могут его найти», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, полицейские пришли в офис редакции Telegram-канале Baza. Утверждается, что сотрудники издания, находящиеся в это время в офисе, перестали выходить на связь.
«Суть претензий полиции пока неизвестна. По данным “Базы”, речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов», — добавляется в сообщении.