Telegram-канал Baza заявил об обысках в его офисе и в квартире главреда

«В офис “Базы” с обысками пришли полицейские. Утром полиция и ОМОН также наведались в квартиру главреда “Базы” Глеба Трифонова, сейчас связи с ним нет. Позже, как рассказали соседи, его увезли в неизвестном направлении. Где Глеб сейчас находится — неизвестно. Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не могут его найти», — говорится в сообщении.