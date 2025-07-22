Самарский аэропорт «Курумоч» обслужил 1,72 млн человек с января по июнь 2025-го

Стало известно, сколько пассажиров приняла местная авиагавань.
Всего за первое полугодие 2025-го «Курумоч» обслужил 1,72 млн человек. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Рост заметили на внутренних и международных направлениях.
«За прошедшие полгода количество пассажиров, путешествующих по России, выросло на 4% и составило 1,36 млн человек. Наиболее востребованными остаются традиционные маршруты: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Екатеринбург», — уточнила пресс-служба самарского аэропорта.
Международные перелеты увеличились на 12%. По этому направлению обслужили 362 тыс. человек. Чаще отправлялись в Хургаду, Шарджу и Пхукет.
«Выделяется положительная динамика на маршруте в Беларусь. За полгода пассажиропоток между Самарой и Минском вырос почти семикратно, достигнув показателя порядка 9 тыс. перевезенных пассажиров», — резюмировали представители «Курумоча».
Недавно рассказывали, когда появятся и сколько будут стоить прямые рейсы из 63-го региона в Геленджик.
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