Летняя жара: как одеваться, чтобы не перегреваться

Светлые оттенки отражают солнечные лучи, в то время как темные поглощают тепло. Белый, бежевый, пастельные тона — лучший выбор для жарких дней. Однако черная одежда из тонкого дышащего материала может быть не менее комфортной, если она свободного кроя.