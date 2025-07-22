Пропавший перед ливнями грибник найден мертвым в Логойском районе

В Логойском районе мужчина погиб, отправившись в лес за грибами. Подробности сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».
Волонтеры сообщили, что погибшим найден Дмитрий Быстров. Минчанин днем 19 июля отправился в лес за грибами и не вернулся. Родные обратились за помощью, и на поиски грибника выехали поисковики, милиция и другие службы.
— На протяжении двух дней поисковики ПСО «Ангел» принимали участие в поисках пропавшего в Логойском районе грибника, — рассказали в отряде.
Отмечается, что поиски пропавшего мужчины затруднила непогода в Беларуси. Так как из-за ливней и града поисковую операцию приходилось приостанавливать.
Поиски возобновили 21 июля, в них участвовали свыше 60 человек, в том числе родные мужчины и местные жители, поисковики «Ангела», сотрудники милиции, спасатели МЧС из Молодечно и спецотряда «Зубр», военные. Мужчина был обнаружен погибшим.
Еще милиция сообщала о поисках 8-летней девочки под Быховом, которую искали 300 человек: «С бабушкой и дедушкой пошла в лес».
А под Борисовом мужчина утонул, пытаясь переплыть реку на спор с сигаретой во рту.