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Автомойщик из Самары прописал у себя в квартире 95 иностранцев за 2024 год

Житель Кировского района Самары в 2024 году зарегистрировал в своей квартире 95 приезжих, которые там не жили.

Житель Кировского района Самары в 2024 году зарегистрировал в своей квартире 95 приезжих, которые там не жили. Мужчина работает на автомойке и решил подзаработать на фиктивных прописках.

Сотрудники миграционной службы предупреждали его о незаконности действий, но он продолжал. За регистрацию он получил около 20 тысяч рублей.

Проверка показала, что иностранцы по адресу не проживают. Мужчина признал вину. Суд назначил ему 1,5 года условно.

Ранее мы писали, что 53-летнего экс-главаря «шубников» задержали в апреле 2025 года за выращивание марихуаны.

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