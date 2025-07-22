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Житель Армении прописал мигрантов в нежилой дом под Красноярском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае гражданин Республики Армения стал фигурантом уголовного дела о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.

Поводом для прокурорской проверки послужило обращение жителей села Казачинское Казачинско-Ленского района, которые сообщили о подозрительной квартире в частном доме на два хозяина.

Выяснилось, что ещё в 2023 году иностранец приобрёл часть дома, однако сам в ней не проживал, а само помещение находилось в неудовлетворительном состоянии и не предназначалось для проживания. Вместо этого собственник использовал его в качестве адреса для фиктивной регистрации мигрантов.

Прокуратура установила, что в доме были зарегистрированы пятеро граждан Таджикистана, которых никто в районе никогда не видел. В результате в отношении собственника возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина. Незаконные регистрации аннулированы, ход расследования находится на контроле надзорного ведомства, сообщает краевая прокуратура.