Житель Армении прописал мигрантов в нежилой дом под Красноярском

Выяснилось, что ещё в 2023 году иностранец приобрёл часть дома, однако сам в ней не проживал, а само помещение находилось в неудовлетворительном состоянии и не предназначалось для проживания. Вместо этого собственник использовал его в качестве адреса для фиктивной регистрации мигрантов.