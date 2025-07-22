Военнослужащий из Осинского района Александр Хогоев героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Осинского района Александр Хогоев погиб в зоне специальной военной операции. Уроженцу Нукутского района было 48 лет. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Осинского района Борис Хошхоев. В 1994 году мужчину призвали на срочную службу в Астрахань, там он был в мотострелковых войсках. Затем два года работала в Госавтоинспекции Осинского района.