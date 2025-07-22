СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza

«В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники», — подчеркнули в СК.