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СК завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza

СК РФ завел дело на полицейских, передававших данные Telegram-каналу Baza.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели в Москве на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza.

«Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области силовиками выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа, позднее они публиковались в Telegram-канале.

«В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники», — подчеркнули в СК.