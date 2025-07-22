В США женщина для терапии обустроила детскую мечты 90-х

Комната ностальгии по 90-м привлекла десятки тысяч подписчиков и излечила американку от детских душевных травм.
Первые годы жизни женщины прошли в хаосе. Родители расстались — мать часто отсутствовала. В 2017 году умер отец, а затем — мама, бабушка, сестра. По словам Ристау, начался «бесконечный цикл горя».
Первой покупкой в терапии для детской мечты стала надувная софа. Потом — лампа-лава и видеокассета с семейной комедийной драмой «Как стать принцессой» 2001 года с голливудской звездой Энн Хэтэуэй в главной роли. Позже коллекция расширилась — от мягких игрушек с героями сериалов до дисков и журналов той эпохи.
Подписчики пишут, что посты женщины лечат тревогу на расстоянии. «Если вам нужна терапия, идите в терапию. Но, если я могу помочь, это бесценно», — признается блогер. На критику о застрявании в прошлом владелица детской мечты отвечает просто: «Ностальгия исцеляет. А быть странным — значит быть свободным».