В США женщина для терапии обустроила детскую мечты 90-х

Подписчики пишут, что посты женщины лечат тревогу на расстоянии. «Если вам нужна терапия, идите в терапию. Но, если я могу помочь, это бесценно», — признается блогер. На критику о застрявании в прошлом владелица детской мечты отвечает просто: «Ностальгия исцеляет. А быть странным — значит быть свободным».