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Свет отключат в пяти районах Астаны: адреса и время

АО «Астана-РЭК» предупредило о плановых и внеплановых отключениях электроэнергии в столице в связи с капитальным ремонтом оборудования. Электроснабжение будет временно прекращено с 22 по 30 июля 2025 года в нескольких районах города, передает BAQ.KZ.

Источник: unsplash

Причина — капитальные ремонты и технические работы:

  • замена оборудования,
  • проверка цепей управления,
  • установка приборов учета,
  • реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередачи.

Адреса и сроки отключений:

22 июля.

  • Районы: Есиль, Алматы, Нура, Байконыр, Сарыарка.
  • ЖК: «Ak BulakTown», «Альбион», «Верный», «Атамекен».
  • Учреждения: школа № 21, поликлиника «Жанұя», колледж Казпотребсоюза.

Время отключений: с 09:00 до 18:00.

23 июля.

  • Работы продолжатся на тех же участках и затронут дополнительно улицы: Ташенова, Ш. Уалиханова, Сейфуллина, Ж. Аймаутова, а также дома частного сектора.

Частично работы продлятся до конца июля и августа.

Жителям указанных районов рекомендуется заранее подготовиться к отключениям: зарядить устройства, отключить бытовую технику, при необходимости — приобрести альтернативные источники света.

Более подробные адреса можете посмотреть здесь.