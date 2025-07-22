Свет отключат в пяти районах Астаны: адреса и время

АО «Астана-РЭК» предупредило о плановых и внеплановых отключениях электроэнергии в столице в связи с капитальным ремонтом оборудования. Электроснабжение будет временно прекращено с 22 по 30 июля 2025 года в нескольких районах города, передает BAQ.KZ.