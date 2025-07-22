Свет отключат в пяти районах Астаны: адреса и время

Причина — капитальные ремонты и технические работы:
- замена оборудования,
- проверка цепей управления,
- установка приборов учета,
- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередачи.
Адреса и сроки отключений:
22 июля.
- Районы: Есиль, Алматы, Нура, Байконыр, Сарыарка.
- ЖК: «Ak BulakTown», «Альбион», «Верный», «Атамекен».
- Учреждения: школа № 21, поликлиника «Жанұя», колледж Казпотребсоюза.
Время отключений: с 09:00 до 18:00.
23 июля.
- Работы продолжатся на тех же участках и затронут дополнительно улицы: Ташенова, Ш. Уалиханова, Сейфуллина, Ж. Аймаутова, а также дома частного сектора.
Частично работы продлятся до конца июля и августа.
Жителям указанных районов рекомендуется заранее подготовиться к отключениям: зарядить устройства, отключить бытовую технику, при необходимости — приобрести альтернативные источники света.
Более подробные адреса можете посмотреть здесь.