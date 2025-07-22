Самарская область получила три награды на премии «Лидеры туриндустрии ПФО»

В Йошкар-Оле наградили победителей премии «Лидеры туриндустрии Приволжского федерального округа». Самарская область завоевала три призовых места.
Золото регион получил в номинации «Экологический туризм» благодаря проектам «Жигулевского заповедника» и нацпарка «Самарская Лука». Серебро — в категориях «Детский туризм» (компании «Сказка странствий» и «Профцентр-Самара») и «Приключенческий туризм» (кремль «Богатырская Слобода»).
Премия отмечает лучшие проекты, развивающие туризм в ПФО, и помогает компаниям укреплять репутацию и деловые связи. Министр туризма региона Екатерина Матвеева назвала победу в трех номинациях признанием потенциала области.
Ранее мы писали, что в Самарской области горело поле на 15 сотках.