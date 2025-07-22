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Самарская область получила три награды на премии «Лидеры туриндустрии ПФО»

В Йошкар-Оле наградили победителей премии «Лидеры туриндустрии Приволжского федерального округа».

В Йошкар-Оле наградили победителей премии «Лидеры туриндустрии Приволжского федерального округа». Самарская область завоевала три призовых места.

Золото регион получил в номинации «Экологический туризм» благодаря проектам «Жигулевского заповедника» и нацпарка «Самарская Лука». Серебро — в категориях «Детский туризм» (компании «Сказка странствий» и «Профцентр-Самара») и «Приключенческий туризм» (кремль «Богатырская Слобода»).

Премия отмечает лучшие проекты, развивающие туризм в ПФО, и помогает компаниям укреплять репутацию и деловые связи. Министр туризма региона Екатерина Матвеева назвала победу в трех номинациях признанием потенциала области.

Ранее мы писали, что в Самарской области горело поле на 15 сотках.