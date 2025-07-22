Самарская область получила три награды на премии «Лидеры туриндустрии ПФО»

Золото регион получил в номинации «Экологический туризм» благодаря проектам «Жигулевского заповедника» и нацпарка «Самарская Лука». Серебро — в категориях «Детский туризм» (компании «Сказка странствий» и «Профцентр-Самара») и «Приключенческий туризм» (кремль «Богатырская Слобода»).