В Красноярске досрочно возвращают горячую воду

Вода вернётся по таким адресам, как: ул. 9 Мая, 36а, 38, 38а, 40а, 40 г, 42, 42а, 42Б, 44а, 46, 59, 59а, 61, 63, 63а, 65, 65д, 67, 69, 73, 75; ул. Авиаторов, 4, 6 г, 8, 10, 12, 14, 22, 22д, 24, 24 к1, 62, 64, 66, 68; ул. Водопьянова, 2, 2а, 4, 6, 6а, 6 В, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17 г, 18, 18а, 18а/1, 19, 19/1, 19/2, 19а, 19 г, 19г/1, 20, 20а, 21, 22, 24, 24д, 26, 28; ул. Светлогорская, 17а, 17Б, 21, 23, 27, 27 г, 27д, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 35а к1, 35а к2, 37; ул. Урванцева, 21, 23, 25, 27, 29, 33.