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Защитник Йомар Роша из Боливии может присоединиться к тольяттинскому «Акрону»

22-летний южноамериканец принадлежит «Боливару». Ранее за него выступал другой футболист «красно-черных» Роберто Фернандес.

22-летний южноамериканец принадлежит «Боливару». Ранее за него выступал другой футболист «красно-черных» Роберто Фернандес.

Йомар Роша родился в Боливии. Играет на позиции правого полузащитника, но может занять левый фланг. Оценивается в 800 тыс. евро или 73,2 млн рублей. Контракт с местным клубом рассчитан до конца нынешнего года.

В 11 матчах национального Профессионального дивизиона 2025 года забил гол и отдал результативную передачу. Также заработал по одной желтой и красной карточке. Есть в активе восемь встреч за сборную. О потенциальном переходе в «Акрон» сообщает инсайдер Иван Карпов.

Ранее рассказывали, что «молодые и звонкие» могут арендовать чемпиона России Олакунле Олусегуна.

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