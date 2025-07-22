Жителей Башкирии попросили сообщать об обнаружении жабы

Обыкновенную, или серую, жабу вида Bufo bufo включили в приложение II Красной книги Башкирии как требующую особого контроля состояния популяции в естественной среде обитания. Она обитает преимущественно в лесах, в лесостепных зонах встречается реже.
Это представитель бесхвостых земноводных, предпочитающий вести наземный образ жизни. Обитает обычно в местах с повышенной влажностью и густой растительностью — таких как леса и луга. Кроме того, обычные жабы неплохо адаптируются к соседству с человеком и часто встречаются в парковых зонах, садах, полях, огородах, частных владениях, а также могут селиться даже в пределах населенных пунктов, включая крупные города.