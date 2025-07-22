В США лиса ворует обувь у туристов в национальном парке

Об этом сообщили представители Службы национальных парков США газете The New York Times. В издании добавили, что в парке даже появилось объявление с надписью «Разыскивается за кражу обуви» и изображением лисы с кроссовкой в зубах.
Позже находчивые туристы нарочно начали оставлять ботинки снаружи палаток — на удачу. Тогда администрация парка выпустила видео в соцсетях. На ролике чучело хитрого животного благодарило за жертвы и восклицало: «Мне уже хватит, ясно?!».
По словам представительницы администрации парка Эмили Дэвис, пока сотрудники заметили только одну лису, но не исключили, что к кражам причастны и другие особи. Руководство вновь призвало туристов не оставлять еду, одежду и обувь без присмотра.