В РФ намерены создать образец камеры сгорания авиадвигателя с малым выбросом

Сейчас в институте совместно с пермской компанией «Авиадвигатель» создана модель камеры сгорания, позволяющим проводить испытания в условиях, похожих на реальные. В частности, в установке выдерживается давление до 20 атмосфер и высокие температуры нагрева. Исследователи имеют возможность изучать структуру пламени, которые вырывается из двигателя. «Это очень важно, в том числе и для математического моделирования, потому что нужна постоянная верификация», — подчеркнул Маркович.