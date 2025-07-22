Почему Ариадна Волочкова съехала от мамы-балерины и как та отнеслась к ее замужеству

«Она была талантливой, находясь еще частью меня во время беременности, потому что я ни на день не прекращала свое творчество. Танцуя свои концертные программы и на пятом месяце беременности. Ари впитывала эту музыку через меня и мою душу. Уже через месяц после появления на свет Ариадны я станцевала балет “Баядерка” в театре Юрия Григоровича. В Краснодаре. Одно могу сказать. После всех исполненных мною ролей на сценах мира, я исполнила главную в жизни: Материнство», — поделилась Анастасия Волочкова.