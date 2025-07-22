Ревнивая супруга выплатила штраф за оскорбительные сообщения

Жительница Пермского края поплатилась рублем за оскорбительные сообщения. Как сообщает пресс-служба краевого главка судебных приставов, жена, обнаружив у мужа интернет-знакомую, в порыве ревности отправила ей несколько нецензурных сообщений. Примерно в это же время в социальной сети появился фальшивый профиль с фотографиями потерпевшей, содержавший ложную информацию, порочащую её репутацию. Также ревнивица написала оскорбительные сообщения с телефона супруга, что стало её роковой ошибкой. Пострадавшая сразу догадалась об источнике угроз — ими оказались либо сам знакомый, либо его жена.
Потерпевшая подала в суд, потребовав удалить фейковую страницу и компенсировать моральный вред от оскорблений в переписке. К моменту судебного разбирательства страница уже была удалена, а доказательств её принадлежности оказалось недостаточно. Однако суд не сомневался в авторстве оскорбительных сообщений — женщина призналась, что отправляла их с телефона мужа без его ведома. Суд обязал ответчицу выплатить 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Первоначально женщина проигнорировала решение суда и добровольно не выплатила положенную сумму. Судебные приставы принудительно взыскали денежные средства, после чего исполнительное производство было завершено.