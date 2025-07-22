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В Ростовской области из-за жары изменили график вывоза мусора

В Ростовской области мусор начали вывозить рано утром, до наступления жары.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области временно изменили график вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за аномально высокой температуры воздуха, сообщается на сайте Российского экологического оператора. Отметим, в отдельных территориях Дона столбики термометров сейчас поднимаются до +35 градусов.

— Мусоровозы начали выезжать на маршруты с раннего утра, до наступления пиковой жары, это позволяет увеличить вывоз с контейнерных площадок в относительно комфортное время, — отмечают в пресс-службе ППК РЭО.

Новое расписание помогает обеспечивать бесперебойную работу соблюдением санитарных норм. Кроме этого, по утрам техника не перегревается. Аналогичные меры были приняты в Брянской и Самарской областях.

Напомним, 22 июля воздух в Ростове прогреется до +33 градусов.

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