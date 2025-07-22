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«Эвакуировали 15 детей и 35 взрослых». Двенадцать машин МЧС приехали тушить горящее открытым пламенем общежитие в Минске

Двенадцать машин МЧС тушили горящее открытым пламенем общежитие в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 22 июля загорелось общежитие на улице Солтыса. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел утром, на место незамедлительно выехали подразделения МЧС.

Выяснилось, что пожар произошел в одной из квартир общежития. Горело имущество в двухкомнатной квартире на площади 20 квадратных метров. На видео с места происшествия показали, что общежитие горело открытым пламенем.

Во время пожара потребовалась эвакуация. Сотрудники МЧС вместе с персоналом эвакуировали из горящего общежития 50 человек, в том числе 15 детей.

К счастью, никто не пострадал.

Также сообщается, что пожар в минском общежитии тушили 12 единиц техники МЧС.

— Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются, — прокомментировали в МЧС.

Еще пропавший перед ливнями грибник найден мертвым в Логойском районе.

Ранее МЧС назвало регионы Беларуси, на которые обрушится грозовой фронт 22 июля: «Ливни с градом и ветер до 20 м/с».