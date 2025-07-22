«Эвакуировали 15 детей и 35 взрослых». Двенадцать машин МЧС приехали тушить горящее открытым пламенем общежитие в Минске

В Минске 22 июля загорелось общежитие на улице Солтыса. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар произошел утром, на место незамедлительно выехали подразделения МЧС.
Выяснилось, что пожар произошел в одной из квартир общежития. Горело имущество в двухкомнатной квартире на площади 20 квадратных метров. На видео с места происшествия показали, что общежитие горело открытым пламенем.
Во время пожара потребовалась эвакуация. Сотрудники МЧС вместе с персоналом эвакуировали из горящего общежития 50 человек, в том числе 15 детей.
К счастью, никто не пострадал.
Также сообщается, что пожар в минском общежитии тушили 12 единиц техники МЧС.
— Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются, — прокомментировали в МЧС.
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