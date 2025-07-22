Двух прикамцев осудили за незаконный оборот спиртосодержащей продукции

В Краснокамске предстали перед судом двое ранее не судимых местных жителей 1968 и 1966 годов рождения. Мужчин обвиняли в закупке, хранении, перевозке и розничной продаже этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Преступную деятельность краснокамцев в ходе оперативных мероприятий пресекли сотрудники пермской ФСБ и полиции в апреле прошлого года.
Установлено, что мужчины закупали этиловый спирт, складировали и хранили его в арендованном гараже в Краснокамске. Затем товар перевозили в Пермь, где фигуранты организовали производство контрафактного алкоголя, типа «водки» и «коньяка». Готовую продукцию разливали в пластиковую тару объемом около 5 литров и продавали розничным покупателям.
Общее количество изъятой спиртосодержащей продукции превысило 4500 литров.
Во время следствия оба злоумышленника признали вину. Суд назначил краснокамцам по одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор еще не вступил в законную силу.