Двух прикамцев осудили за незаконный оборот спиртосодержащей продукции

Установлено, что мужчины закупали этиловый спирт, складировали и хранили его в арендованном гараже в Краснокамске. Затем товар перевозили в Пермь, где фигуранты организовали производство контрафактного алкоголя, типа «водки» и «коньяка». Готовую продукцию разливали в пластиковую тару объемом около 5 литров и продавали розничным покупателям.