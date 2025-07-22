Массовая гибель пчёл в Новосибирской области: экологическая угроза?

В Новосибирской области зафиксирована масштабная гибель пчёл на нескольких пасеках. Управление ветеринарии региона выдвинуло основную версию причин случившегося — использование пестицидов в сельском хозяйстве.
Александр Богомолов, председатель общества пчеловодов Новосибирской области, отметил, что гибель пчел способствует существенному снижению урожайности сельскохозяйственных культур.
Эксперт обращает внимание на критическую проблему отсутствия исследований влияния современных химических веществ на экосистему. По его словам, современные пестициды значительно мощнее и опаснее предшественников. Также отсутствуют актуальные исследования их воздействия на окружающую среду, потому необходимы срочные меры по изучению последствий их применения.
Использование химических веществ несёт угрозу не только насекомым, но и людям, так как химикаты могут проникать в продукты питания. В будущем это может повлиять на развитие различных заболеваний, в том числе и онкологии, пишет «Горсайт».
Для решения проблемы эксперт предлагает провести масштабные исследования влияния современных пестицидов и внедрить альтернативные биологические методы борьбы с вредителями. Также необходимо усилить контроль за применением химических веществ в сельском хозяйстве.