В Прибайкальском нацпарке закрыли маршрут из-за пожароопасной ситуации

Ранее агентство сообщало, что на утро 22 июля продолжается тушение семи пожаров на площади 2134 га. Наиболее сложная ситуация складывается в Катангском районе — там действует три очага. Также пожары зафиксированы в Иркутском, Слюдянском, Киренском и Усть-Кутском районах. По одному возгоранию в Катангском и Киренском районах локализованы на площади 867,3 га.