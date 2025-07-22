В Прибайкальском нацпарке закрыли маршрут из-за пожароопасной ситуации

В Прибайкальском нацпарке временно приостановили выдачу разрешений на посещение маршрута «Большая Байкальская тропа — 1» из-за высокого класса пожарной опасности и действующим лесным пожаром вблизи туристической тропы. Также временно приостановлено бронирование проживания на мысе Кадильный, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», гостям Прибайкальского нацпарка перед посещением других маршрутов рекомендуют проверять актуальную информацию о пожарной обстановке на сайте.
На время действия ОПР на туристических маршрутах запрещено разведение костров и любое открытое пламя, а также тлеющие угли. О возобновлении доступа на маршрут «ББТ-1» будет сообщено дополнительно.
Ранее агентство сообщало, что на утро 22 июля продолжается тушение семи пожаров на площади 2134 га. Наиболее сложная ситуация складывается в Катангском районе — там действует три очага. Также пожары зафиксированы в Иркутском, Слюдянском, Киренском и Усть-Кутском районах. По одному возгоранию в Катангском и Киренском районах локализованы на площади 867,3 га.