Защитник Александр Кузнецов вернется в БК «Самара»

27-летний игрок вновь будет выступать за волжан. О переходе сообщили представители местной команды.
Защитник Александр Кузнецов — воспитанник местной баскетбольной школы. Несколько лет находился в системе ЦСКА. С «армейцами» взял серебро Детско-юношеской лиги в 2015-м.
Продолжил карьеру в студенческом чемпионате за «Энергию-СамГТУ» (2016−2017), попал на Матч звезд. Затем пополнил состав самарской молодежки (2017−2018), был ее капитаном.
После оказался в БК «Университет-Югра» (2018−2020), оттуда перебрался в липецкую команду «МицуБаскет» (с августа 2020-го по январь 2021-го), «Челбаскет» (с февраля 2021-го по май 2022-го) и ижевский «Купол-Родники» (2022−2025).
В последнем в минувшем розыгрыше Суперлиги провел 34 встречи. В среднем собирал 5,9 очка, делал 2,5 подбора и 3,5 передачи.
«Всегда хотел играть дома. Изначально меня пригласили на просмотр, удалось проявить себя. Хотелось бы поблагодарить за этот шанс тренерский штаб и всех тех, кто причастен к клубу», — заявил новичок самарцев.
А на днях состав волжан пополнил 24-летний чемпион Казахстана Данила Походяев.
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