Новые водохранилища в Крыму решат проблему с водой, заявили в парламенте

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Строительство двух новых водохранилищ позволит решить проблему дефицита воды во время засухи на юго-западе Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году и займет порядка полутора лет. Объем финансирования 22,4 миллиарда рублей.
«В целях дальнейшего повышения водообеспечения на полуострове построят два новых водохранилища: Солнечногорское и Мартовское. Проектирование уже началось», — сказал Константинов.
Он отметил, что водохранилища будут расположены на реках Марта и Улу-Узень Восточный.
«Эти водоемы естественного стока помогут решить одну из главных проблем юго-западного Крыма — дефицит воды во время засухи, а она у нас проходит с периодичностью пять-шесть лет. Новые водохранилища обеспечат водой Большую Алушту, Ялту и ближайшие населенные пункты», — подчеркнул Константинов.
По его словам, строительство новых водохранилищ снизит риск дефицита воды, улучшит качество жизни жителей и гостей полуострова, а также будет способствовать развитию туризма.
В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них — наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.