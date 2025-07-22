Роспотребнадзор предупредил новосибирцев об опасности ботулизма

Причиной болезни становится токсин, вырабатываемый бактерией Clostridium botulinum. Это один из самых сильнодействующих ядов в природе — по токсичности он значительно превосходит цианистый калий и яд змей. Наибольшая угроза возникает при хранении продуктов без доступа кислорода и при температуре от +28 до +35 °C.