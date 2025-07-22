Роспотребнадзор предупредил новосибирцев об опасности ботулизма

Причиной болезни становится токсин, вырабатываемый бактерией Clostridium botulinum. Это один из самых сильнодействующих ядов в природе — по токсичности он значительно превосходит цианистый калий и яд змей. Наибольшая угроза возникает при хранении продуктов без доступа кислорода и при температуре от +28 до +35 °C.
Основные источники заражения — домашние консервы (особенно грибы, овощи и фрукты), копчёные изделия кустарного производства, рыба и продукция в вакуумной упаковке.
Первые симптомы ботулизма включают тошноту, боли в животе, сухость во рту, затруднение глотания, изменение зрения и дыхательные нарушения.
Специалисты рекомендуют тщательно промывать продукты перед консервированием, строго соблюдать рецептуру, термическую обработку и условия хранения. Консервы с вздутыми или повреждёнными крышками использовать нельзя. Также следует избегать покупки консервированных продуктов вне официальных торговых точек.
При появлении любых симптомов после употребления домашних или покупных консервов необходимо немедленно обратиться к врачу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в июле в Новосибирской области открыли три новых ФАПа.