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Из-за похолодания вода в Волге в Самаре остыла

Лето в Самарской области в самом разгаре: установилась жара, и жители региона активно ищут прохладу у водоемов.

Лето в Самарской области в самом разгаре: установилась жара, и жители региона активно ищут прохладу у водоемов. Но комфортно ли сейчас купаться? Разбираемся, какая температура воды в Волге 22 июля 2025 года.

У берегов Самары в Саратовском водохранилище вода за последние сутки немного остыла. Если накануне она держалась на уровне +23 °C, то сегодня, 22 июля, температура опустилась до +22 °C.

В Сызрани Волга также слегка прохладилась — до +23 °C. Самой теплой вода остается в Тольятти: там река прогрелась до +24 °C, что делает этот участок самым комфортным для купания.

Однако погода в регионе обещает быть переменчивой. 22 июля синоптики прогнозируют дожди, грозы, порывистый ветер и местами даже град.

Днем столбики термометров покажут от +27 до +32 °C, но в утренние и вечерние часы температура воздуха может опускаться до +14…+19 °C. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15−18 м/с.

В ночь на 23 июля температура воздуха останется в пределах +14…+19 °C, а днем вновь ожидается жара до +27…+32 °C.

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