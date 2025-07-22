В ННГУ с 2026 года планируют уходить от Болонской системы образования

Начать переход на новую систему образования там планируют с наиболее приоритетных для вуза направлений. По словам господина Агрбы, это несколько программ юрфака и химфака, а также Института экономики. «Мы бы хотели начать процесс перехода после приемной кампании 2025 года, чтобы иметь возможность реализации в 2026 году», — сказал он.