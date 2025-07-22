Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя

Во вторник пресс-служба Верховного суда РФ сообщила о смерти на 72-м году жизни Подносовой, которая стала председателем суда в апреле 2024 года. На этом посту она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года на 81-м году жизни.