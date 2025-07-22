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Верховный суд назначил исполняющего обязанности председателя

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой стал ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

Во вторник пресс-служба Верховного суда РФ сообщила о смерти на 72-м году жизни Подносовой, которая стала председателем суда в апреле 2024 года. На этом посту она сменила Вячеслава Лебедева, который скончался в феврале 2024 года на 81-м году жизни.

«Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

Иваненко — заслуженный юрист России, имеет высший квалификационный класс судьи. Родился 31 августа 1966 года в деревне Бугалы Большереченского района Омской области. В 1992 году с отличием окончил Омский государственный университет по специальности «Правоведение» и начал свою карьеру с должности судьи.

В Омске он дошел до кресла судьи областного суда, в 2009 году был назначен заместителем председателя Ленинградского областного суда. Спустя шесть лет стал судьей Верховного суда РФ, а с октября 2020 года — председателем 3-го состава Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Год назад назначен заместителем председателя Верховного суда.

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