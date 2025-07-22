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Самарские братья-фехтовальщики Бородачевы выступят на чемпионате мира

Турнир среди рапиристов пройдет в Тбилиси (6+).

Турнир среди рапиристов пройдет в Тбилиси (6+). Подробностями поделилась пресс-служба областного Минспорта.

К чемпионату мира присоединились в том числе самарцы Кирилл и Антон Бородачевы. Также Россию представят Александр Керик из Нижнего Новгорода и Владислав Мыльников из Курска.

«Предварительные поединки индивидуальных соревнований начинаются с 9 часов. Победитель определится 23 июля», — сообщили в министерстве.

А 25-го и 26 июля Бородачевы поучаствуют со сборной в командном первенстве по фехтованию.

Ранее рапиристы из 63-го региона завоевали бронзу на чемпионате Европы.

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