Омский губернатор Хоценко направил крупные субсидии на развитие дорог

Кроме того, из областного бюджета уже были выделены средства на освещение улиц Красный Пахарь, Степанца и прилегающей территории к школе № 34. В правительстве региона также уточнили, что Таврическому району выделены 22,5 миллиона рублей, которые пойдут на ремонт подъездных путей к садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам.