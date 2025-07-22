Омский губернатор Хоценко направил крупные субсидии на развитие дорог

«Средства предусмотрены на содержание автомобильных дорог и наружное освещение в городе Омске, а также на ремонт подъездных путей к садоводческим организациям в Таврическом районе», — отметили в пресс-службе.
По поручению губернатора Виталия Хоценко, муниципалитетам выделяется 163 миллиона рублей. Кроме того, на строительство линий наружного освещения в разных районах города Омску выделено 15,6 миллиона рублей. Работы будут проведены на следующих участках:
улица 3-я Транспортная (от ж/д переезда до ул. 1-й Индустриальной); улица Заозерная (от пр. Академика Королева до ул. Бородина); улица Волочаевская (от дома № 13 до ул. Фрунзе); улица Учебная (от дома № 196 до домов № 202−290); бульвар Зеленый (от ул. Перелета до многоквартирных домов № 8, № 10/1).
Кроме того, из областного бюджета уже были выделены средства на освещение улиц Красный Пахарь, Степанца и прилегающей территории к школе № 34. В правительстве региона также уточнили, что Таврическому району выделены 22,5 миллиона рублей, которые пойдут на ремонт подъездных путей к садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам.