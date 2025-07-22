Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, завоевавших золото и и серебро Международной математической олимпиаде в Австралии.
«В серьезной, напряженной борьбе вы продемонстрировали командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы. И конечно, этот яркий успех вместе с вами разделяют ваши учителя и тренеры, родители и друзья», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал школьникам новых успехов.
66-я Международная математическая олимпиада проходила в дистанционном формате в австралийском городе Саншайн-Кост. В ней участвовали школьники из ста стран мира.
Россию представляли шестеро старшеклассников. Они завоевали пять золотых и одну серебряную медаль.
Золота удостоены Иван Часовских из Подмосковья (42 балла), Дмитрий Гришко из Москвы (36 баллов), Илья Замоторин из Санкт-Петербурга, Василий Патрушев из Владивостока и Артем Садыков из Челябинска (у всех троих по 35 баллов). Кроме того, Иван Кокарев из Челябинска получил серебро.