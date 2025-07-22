Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде

«В серьезной, напряженной борьбе вы продемонстрировали командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы. И конечно, этот яркий успех вместе с вами разделяют ваши учителя и тренеры, родители и друзья», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.