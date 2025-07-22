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Белгидромет рассказал о температуре воды в реках и водоемах

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Температура воды в реках и водоемах Беларуси находится в пределах от +16°С до +24°С, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 83% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

Температура воды находится в пределах в реках от +16°С до +23°С, в водоемах — от +21°С до +24°С.

говорится в сообщении

В Белгидромете подчеркнули, что в ближайшие дни на большинстве рек страны будет наблюдаться рост уровня воды, так как ожидаются дожди.

Что обещают синоптики по погоде.

Кратковременные дожди прогнозируются во вторник по большей части Беларуси. По юго-западу республики во многих районах ожидаются грозы, в местами пройдут сильные ливни и град. В белорусской столице вероятность осадков составляет 30−40%.

Воздух местами прогреется до +23..+29°С, рекордсменом во вторник станет Гомельская область, где столбик термометра поднимется до +30°С.

Ветер прогнозируется переменных направлений слабый до умеренного, местами ожидается шквалистое усиление до сильного порывистого.

Из-за грядущей непогоды синоптики объявили оранжевый уровень опасности.