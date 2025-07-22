Омская транспортная прокуратура оштрафовала завод за нарушение антикоррупционного законодательства

Передать информацию в фискальную организацию следовало в 10-дневный срок после приема нового сотрудника. Суд по иску прокуратуры привлек организацию и ее руководителя к административной ответственности. Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей, должностное лицо — на 20 тысяч рублей по статье 19.29 КоАП Российской Федерации.