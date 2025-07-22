В Иркутской области 22 и 23 июля ожидаются ливни и грозы. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, вечером 22 июля местами по области может пройти шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.
— 22 июля с 17:00 по 20:00 в западных, южных и центральных районах региона могут пройти сильные дожди, крупный град и грозы. Порывы северо-западного ветра достигнут 12−20 м/с. — прокомментировали синоптики.
23 июля местами по области ожидаются ливни, грозы, сильный ветер до 15−20 м/с. А в столице региона ночью пройдет дождь с грозой. Днем также могут быть осадки с ветром 5−10 м/с. Температура будет +18…+20 градусов.
А в телеграм-канале «Свет38» предупреждают, что из-за непогоды, в регионе возможны аварийные отключения электроэнергии. Иркутская электросетевая компания переведена в режим повышенной готовности.