В Перми 23 июля прозвучат учебные сирены

В Перми в среду, 23 июля, включат сирены в рамках плановой учебной тревоги. Как сообщает Пермская дирекция дорожного движения, это будет проверка системы оповещения населения в случае угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов.
Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ» будет сопровождаться звуковыми сиренами и речевым предупреждением. Уведомление прозвучит на протяжении трех минут.
Жителей города просят не паниковать и сохранять спокойствие.
Напомним, 21 июля была отражена массовая атака дронов. 23 дрона уничтожили над Московским регионом, из них 15 летели на столицу. 14 БПЛА сбили над Курской, 12 — над Ростовской, по 10 дронов — над Брянской и Калужской областями, четыре беспилотника перехватили над Тульской и один — над Липецкой областями.