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В Перми 23 июля прозвучат учебные сирены

Тренировочное уведомление прозвучит на протяжении трех минут.

Источник: Комсомольская правда

В Перми в среду, 23 июля, включат сирены в рамках плановой учебной тревоги. Как сообщает Пермская дирекция дорожного движения, это будет проверка системы оповещения населения в случае угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ» будет сопровождаться звуковыми сиренами и речевым предупреждением. Уведомление прозвучит на протяжении трех минут.

Жителей города просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Напомним, 21 июля была отражена массовая атака дронов. 23 дрона уничтожили над Московским регионом, из них 15 летели на столицу. 14 БПЛА сбили над Курской, 12 — над Ростовской, по 10 дронов — над Брянской и Калужской областями, четыре беспилотника перехватили над Тульской и один — над Липецкой областями.

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