В Челябинск доставят мощи первых христианских святых Руси

Сообщается, что 24 и 27 июля в кафедральный собор Рождества Христова привезут частицы мощей святой равноапостольной великой княгини Ольги и святого равноапостольного великого князя Владимира.
«В нашей стране святую Ольгу почитают как основоположницу христианства на Руси. В 955 году в Константинополе она приняла Крещение с именем Елена. Через 19 лет после кончины княгини Ольги ее внук, великий князь Владимир, принял Крещение. В 988 году он инициировал массовое Крещение Руси», — комментируют в Челябинской епархии.
Встреча ковчега с мощами святой Ольги пройдет 24 июля, князя Владимира — 27 июля. После правящий архиерей совершит всенощное бдение.