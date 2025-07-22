Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинск доставят мощи первых христианских святых Руси

В Челябинск доставят мощи первых христианских святых Руси, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 24 и 27 июля в кафедральный собор Рождества Христова привезут частицы мощей святой равноапостольной великой княгини Ольги и святого равноапостольного великого князя Владимира.

«В нашей стране святую Ольгу почитают как основоположницу христианства на Руси. В 955 году в Константинополе она приняла Крещение с именем Елена. Через 19 лет после кончины княгини Ольги ее внук, великий князь Владимир, принял Крещение. В 988 году он инициировал массовое Крещение Руси», — комментируют в Челябинской епархии.

Встреча ковчега с мощами святой Ольги пройдет 24 июля, князя Владимира — 27 июля. После правящий архиерей совершит всенощное бдение.