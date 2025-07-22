В Челябинск доставят мощи первых христианских святых Руси

«В нашей стране святую Ольгу почитают как основоположницу христианства на Руси. В 955 году в Константинополе она приняла Крещение с именем Елена. Через 19 лет после кончины княгини Ольги ее внук, великий князь Владимир, принял Крещение. В 988 году он инициировал массовое Крещение Руси», — комментируют в Челябинской епархии.