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Житель Нижегородской области выиграл в лотерею почти 7 млн рублей

Участник 5109-го тиража государственной лотереи из Нижегородской области стал обладателем крупного денежного приза. Дмитрий С., имя которого обнародовано пресс-службой лотерейной компании, выиграл 6 371 700 рублей.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Дополнительный выигрыш в размере 480 000 рублей принесло ему участие в розыгрыше с добавочными номерами. Таким образом, общая сумма выигрыша составила 6 851 700 рублей.

«Я был искренне рад осознать, что мне улыбнулась удача и я смог выиграть значительную сумму», — поделился впечатлениями счастливый обладатель выигрыша.

Как рассказал нижегородец, полученные средства он планирует направить, прежде всего, на нужды своей семьи. Кроме того, часть суммы он хочет использовать в качестве первоначального взноса на покупку квартиры для дочери.