Житель Нижегородской области выиграл в лотерею почти 7 млн рублей

Дополнительный выигрыш в размере 480 000 рублей принесло ему участие в розыгрыше с добавочными номерами. Таким образом, общая сумма выигрыша составила 6 851 700 рублей.
«Я был искренне рад осознать, что мне улыбнулась удача и я смог выиграть значительную сумму», — поделился впечатлениями счастливый обладатель выигрыша.
Как рассказал нижегородец, полученные средства он планирует направить, прежде всего, на нужды своей семьи. Кроме того, часть суммы он хочет использовать в качестве первоначального взноса на покупку квартиры для дочери.