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Ученые выявили фактор, который влияет на пол будущего ребенка

Не только случайность — выяснили эксперты Гарвардского университета. В исследовании участвовали 58 тысяч женщин из США.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Источник: Freepik

Результатами работы поделилась газета Daily Mail. В исследовании учитывалось восемь характеристик участниц: рост, индекс массы тела, раса, цвет волос, группа крови, хронотип, возраст начала менструаций и при рождении первенца. И только последний фактор показал статистически значимую связь с полом будущих детей.

Оказалось, что женщины, которые впервые беременеют после 28 лет, в 43% случаев впоследствии рожают малышей одного пола. У тех же, кто стал матерью до 23 лет, такая вероятность составляет 34%.

Авторы работы предполагают, что с возрастом у женщин происходят физиологические изменения, которые влияют на выживаемость сперматозоидов с Y- или X-хромосомой. Например, короткий фолликулярный период оказывается благоприятным для первых, а более кислая среда — для вторых.

Поэтому ученые рекомендовали семьям с двумя и более однополыми детьми, учитывать, что шанс родить ребенка с другой хромосомой ниже, чем кажется. «Это все равно что подбрасывать монетку с двумя орлами», — заключили исследователи.