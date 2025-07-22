Ученые выявили фактор, который влияет на пол будущего ребенка

Результатами работы поделилась газета Daily Mail. В исследовании учитывалось восемь характеристик участниц: рост, индекс массы тела, раса, цвет волос, группа крови, хронотип, возраст начала менструаций и при рождении первенца. И только последний фактор показал статистически значимую связь с полом будущих детей.
Авторы работы предполагают, что с возрастом у женщин происходят физиологические изменения, которые влияют на выживаемость сперматозоидов с Y- или X-хромосомой. Например, короткий фолликулярный период оказывается благоприятным для первых, а более кислая среда — для вторых.
Поэтому ученые рекомендовали семьям с двумя и более однополыми детьми, учитывать, что шанс родить ребенка с другой хромосомой ниже, чем кажется. «Это все равно что подбрасывать монетку с двумя орлами», — заключили исследователи.