Ученые выявили фактор, который влияет на пол будущего ребенка

Результатами работы поделилась газета Daily Mail. В исследовании учитывалось восемь характеристик участниц: рост, индекс массы тела, раса, цвет волос, группа крови, хронотип, возраст начала менструаций и при рождении первенца. И только последний фактор показал статистически значимую связь с полом будущих детей.

Оказалось, что женщины, которые впервые беременеют после 28 лет, в 43% случаев впоследствии рожают малышей одного пола. У тех же, кто стал матерью до 23 лет, такая вероятность составляет 34%.