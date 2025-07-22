Пушилин рассказал, когда в ДНР получится решить проблемы с водой

«Значит, по воде, когда будет вода в полном объеме и когда мы сможем в полной мере быть обеспеченными водой. Это, конечно, только когда будет освобожден Славянск и когда мы сможем запустить… канал “Северский Донец”. Искусственный канал, который единственный в состоянии обеспечивать промышленный густонаселенный Донбасс в полном объеме водой», — сказал Пушилин в прямом эфире в своем Telegram-канале.