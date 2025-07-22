С 22 июля перекрыли часть парковок на набережной в Нижнем Новгороде

С 00:01 22 июля до 21:00 27 июля в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение и стоянка транспорта на парковках у памятника «Катер Герой» в районе Чкаловской лестницы. Ограничение вводится в связи с проведением спортивного мероприятия, сообщает администрация Нижнего Новгорода.