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С 22 июля перекрыли часть парковок на набережной в Нижнем Новгороде

Движение ограничат до 21:00 27 июля из-за спортивного мероприятия на Нижне-Волжской набережной.

С 00:01 22 июля до 21:00 27 июля в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение и стоянка транспорта на парковках у памятника «Катер Герой» в районе Чкаловской лестницы. Ограничение вводится в связи с проведением спортивного мероприятия, сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны перекрытия. Машины, оставленные на месте, будут эвакуированы. Также автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что ГАИ дежурит и массово штрафует нижегородцев под новым «кирпичом» на Лядова.