Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр

ЧИТА, 22 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Забайкалья Александром Осиповым похвалил работу Забайкальского краевого перинатального центра за применение технических новинок и современные методы работы.
«Сегодня мы с вами посетили перинатальный центр. Причем это такой ключевой медицинский центр, который является типологическим для многих центров здесь — и вообще в Забайкалье, и округе Дальневосточном. И, конечно, те современные методы дают возможность удаленно общаться с ребеночком из реанимации, технические новинки — возможности сканирования по любому направлению, которое интересует будущих маму или папу — это все очень здорово, современно», — сказал Мишустин.
Глава кабмина добавил, что для дальнейшего развития медицины в Забайкалье главе региона необходимо держать на контроле ход строительства новой детской клинической больницы.
Забайкальский краевой перинатальный центр — ключевое учреждение службы акушерства и гинекологии региона, мощностью в 153 койки, оказывающее квалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Более 70% пациентов центра — жители районов края.