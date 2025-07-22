Мишустин похвалил Забайкальский краевой перинатальный центр

«Сегодня мы с вами посетили перинатальный центр. Причем это такой ключевой медицинский центр, который является типологическим для многих центров здесь — и вообще в Забайкалье, и округе Дальневосточном. И, конечно, те современные методы дают возможность удаленно общаться с ребеночком из реанимации, технические новинки — возможности сканирования по любому направлению, которое интересует будущих маму или папу — это все очень здорово, современно», — сказал Мишустин.