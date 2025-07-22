Врач Штань: в России создан препарат, который в будущем может победить деменцию

При псевдодеменции мозг не разрушается. Это ответ на депрессию, гормональный сбой или стресс. Если вовремя найти причину, когнитивные функции восстанавливаются. Яркий пример — случай 56-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на ухудшение памяти. Три года назад ей удалили матку и придатки, после чего была рекомендована заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Однако, столкнувшись с побочными эффектами, пациентка прекратила лечение. Со временем заметила, что проблемы с памятью нарастают. Обследования показали, что причина когнитивных нарушений не в органическом поражении мозга, а в истощаемости внимания, вероятно, связанной с гормональным дисбалансом. После возобновления приема ЗГТ состояние пациентки улучшилось в течение месяца, а через полгода жалобы полностью исчезли.