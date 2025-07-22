Экстремальная жара в мире усиливается

СИДНЕЙ, 22 июля. /ТАСС/. За последние 30 лет количество экстремально жарких дней в году значительно выросло, что требует срочных мер по борьбе с ростом температуры и влажности. Такой вывод содержится в результатах исследования, проведенного австралийскими учеными совместно с коллегами из 18 других стран и опубликованном в научном издании «Ежегодный обзор по вопросам окружающей среды и ресурсов».