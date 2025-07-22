VK Fest — 2025 установил рекорд России по числу артистов

Особое внимание привлекла синяя дорожка. Артистка Ольга Бузова прошлась в образе Мэрилин Монро, беременная ведущая Регина Тодоренко — в сопровождении скорой, певица Слава — в платье из плюшевых чебурашек. Также зрители увидели кентавра из блогеров Дениса и Елены Кукояки, исполнительницу Тосю Чайкину в бумажном платье и Лолиту, которая артистично вышла из холодильника.