VK Fest — 2025 установил рекорд России по числу артистов

Ведущими фестиваля стали Дима Масленников, Олеся Иванченко, Дмитрий Журавлев, Гурам Амарян, Ксения Собчак и Ида Галич.
Особое внимание привлекла синяя дорожка. Артистка Ольга Бузова прошлась в образе Мэрилин Монро, беременная ведущая Регина Тодоренко — в сопровождении скорой, певица Слава — в платье из плюшевых чебурашек. Также зрители увидели кентавра из блогеров Дениса и Елены Кукояки, исполнительницу Тосю Чайкину в бумажном платье и Лолиту, которая артистично вышла из холодильника.
По словам руководителя фестиваля Зои Новиковой в комментарии изданию «Мел», рекорд стал результатом слаженной работы команды и поддержки аудитории. Женщина также отметила, что организаторы не остановятся и продолжат развивать VK Fest.