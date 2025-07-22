Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

VK Fest — 2025 установил рекорд России по числу артистов

Фестиваль прошел с 14 июня по 20 июля в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сириусе и Челябинске. За полтора месяца на разных площадках выступили 295 музыкантов.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Зрители на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Источник: РИА "Новости"

Ведущими фестиваля стали Дима Масленников, Олеся Иванченко, Дмитрий Журавлев, Гурам Амарян, Ксения Собчак и Ида Галич.

Суммарно VK Fest в этом году посетили 205 тысяч человек. Только в Москве на мероприятии побывали 85 тысяч гостей.

Особое внимание привлекла синяя дорожка. Артистка Ольга Бузова прошлась в образе Мэрилин Монро, беременная ведущая Регина Тодоренко — в сопровождении скорой, певица Слава — в платье из плюшевых чебурашек. Также зрители увидели кентавра из блогеров Дениса и Елены Кукояки, исполнительницу Тосю Чайкину в бумажном платье и Лолиту, которая артистично вышла из холодильника.

По словам руководителя фестиваля Зои Новиковой в комментарии изданию «Мел», рекорд стал результатом слаженной работы команды и поддержки аудитории. Женщина также отметила, что организаторы не остановятся и продолжат развивать VK Fest.